РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА HON330 ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ «ГАЗСЕРТ»

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» активно развивает производство регуляторов. Дополнительно к регуляторам давления газа типа MR также продолжается производство регуляторов давления газа типа HON330. Изначально в конструкцию этого регулятора были заложены передовой опыт и целый ряд новшеств, отличающих его от других регуляторов этого типа. Это и исполнения со встроенным ПЗК или без него, исполнение с предохранительной мембраной, возможная установка седла клапана различного диаметра и многое другое, что позволяет предложить современный качественный прибор с различными исполнениями, подходящими для применения в конкретных условиях конечного потребителя. Широкий диапазон входного и выходного

давления позволяет применять регулятор HON330 как на объектах коммунального хозяйства, так и на промышленных предприятиях

Параметры: HON330

Входное давление, МПа: 1,6

Выходное давление, кПа: 2,0-100,0

ПЗК и ПСК: По выбору опционально

Диапазон ПЗК, кПа: по повышению давления 5,0 — 450,0 по понижению давления 1,0 — 40,

Вход и выход: Фланцевые Ду25 .. Ду100 PN 16, ANSI 150

Температурный диапазон класса 2: -20°C до +60°C

Материал корпуса и ПЗК: Алюминиевый сплав

Макс. пропускная способность, нм³/ч: Ду25-2856 / Ду50-3400 / Ду80-11900 / Ду100-31960

Весной 2018 г. регуляторы HON330 успешно прошли cертификацию в системе СДС «ГАЗСЕРТ», что еще раз подтверждает их высокое качество, надежность и дает возможность применять данные регуляторы в проектах, реализуемых региональными газораспределительными организациями.

Регуляторы давления газа HON330 в настоящий момент поставляются как отдельно, так и в составе пунктов учета и редуцирования газа типа ПРДГ, ПУРДГ различных исполнений. Все проекты пунктов учета и редуцирования газа на этапе проектирования согласовываются с заказчиками.

По материалам пресс-службы ООО НПФ «Раско»



