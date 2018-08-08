ТЕРМОБРЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ HEAT&POWER

Пресс-служба СП «ТермоБрест» приглашает всех желающих посетить 3-ю Международную выставку промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования «HEAT&POWER». Выставка состоится 23-25 октября 2018г. в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Москве. Номер стенда компании – 16.
В рамках экспозиции будут традиционно представлены множество изделий производства «ТермоБрест», включая новинки 2017-2018г. Посетив стенд, Вы сможете задать интересующие Вас вопросы специалистам завода-изготовителя, а также получить полный комплект материалов для дальнейшей работы.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО