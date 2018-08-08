ПОРШНЕВОЙ РЕДУКТОР PRO AQUA ОТ ЭГО ИНЖИНИРИНГ

Компания «Эго Инжиниринг» представляет новинку летнего сезона 2018 – поршневой редуктор давления PRO AQUA типоразмером 1 дюйм. Редуктор PRO AQUA – экономичное решение для комплектации инженерных систем, он предназначен для установки на подводящие трубопроводы водоснабжения и способен поддерживать давления после себя в диапазоне от 1 до 6 бар.

В ассортименте инженерного оборудования, поставляемого компанией «Эго Инжиниринг», есть редукторы типоразмерами 1/2 и 3/4 дюйма, зачастую рассчитанные только на одного потребителя (одну квартиру). Если на этаже расположено 4 квартиры, необходимо установить 8 редукторов. В случае применения поршневого редуктора давления PRO AQUA типоразмером 1 дюйм вместо 8 приборов потребуется всего два, которые будут поддерживать расчетное давление для всех четырех квартир. Использование поршневого редуктора значительно уменьшит стоимость этажного коллектора. Технические характеристики поршневого редуктора PRO AQUA:

* Рабочее давление до 16 бар

* Температура рабочей среды от +5 до +80 °С

* Пределы регулирования выходного давления – 1–6 бар

* Заводская настройка – 3 бара * Технический паспорт на поршневой редуктор Pro Aqua. Товар сертифицирован. Срок гарантии – 5 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



