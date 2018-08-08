ГРУППА LD ПРОВЕЛА ЭКСКУРСИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Как отмечают на предприятии «ЧелябинскСпецГражданСтрой», специалисты не просто рассказывают о продукции, но и показывают производственный процесс клиентам и партнёрам. Так, в начале августа производство посетили представители ЧП Vertex Develop Group, г. Ташкент, и ГУПС «Севтеплоэнерго», г. Севастополь. «Для нас важно личное общение, а посещение производства арматуры LD – это прекрасная возможность дать гостям собственными глазами увидеть наш подход и отношение к делу», – комментируют специалисты LD.

По материалам пресс-службы Группы LD