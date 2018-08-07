НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ АВТОМАТИКИ VALTEC

Ассортимент автоматики VALTEC пополнила новинка – зональный коммуникатор VT.ZC8. Зональный коммуникатор служит для передачи сигналов (вкл./выкл.) от комнатных термостатов на сервоприводы термостатических клапанов, управляющих подачей теплоносителя по контурам. Применение коммуникатора облегчает монтаж автоматики и дает возможность группировать термостаты и сервоприводы (сервоприводы одной группы включаются по сигналу одного термостата).

Коммуникаторы можно объединять между собой в блоки для увеличения числа управляемых каналов. Коммуникатор имеет релейный выход для управления циркуляционным насосом системы отопления. При отсутствии запроса на отопление (все термостатические клапаны закрыты) насос автоматически отключается, тем самым экономя электроэнергию и продлевая срок службы насоса.

Предыдущая модель – VT.ZC6 – снята с производства. Ниже представлены особенности новой модели по сравнению со старой:

Характеристика / Модель

VT.ZC6

VT.ZC8

Число каналов

6

8

Число коммуникаторов, объединяемых в один блок 3

2

Напряжение питания, В (50/60 Гц)

24

24 (VT.ZC8.24), 220 (VT.ZC8.220)

Тип сервоприводов

НЗ

НЗ, НО

Максимальное напряжение коммутации по каналам, В (50/60 Гц)

24

24 (VT.ZC8.24), 220 (VT.ZC8.220)



По материалам пресс-службы VALTEC