МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ-2018»

В городе Нижневартовске и Нижневартовском районе разместили свои офисы и работают более двадцати ведущих нефтегазодобывающих компаний. Это крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса – Самотлорнефтегаз, Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, Варьеганнефтегаз (ВНГ), Роснефть-Нижневартовск, входящие в структуру Роснефть; Славнефть, Сибнефтепровод, СибурТюменьГаз, Юграгазпереработка, Компэл Сервис, Аганефтегазгеология, Магма, Нижневартовскбурнефть, группа компаний Интегра, международная нефтесервисная группа ERIELL, Катобьнефть. Также работают многие западные компании, в числе которых Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker Hughes, National Oilwell Varco, Trican Well Service, Champion Technologies и другие.

На протяжении более 10 лет в Нижневартовске проводятся специализированные нефтегазовые выставки, которые приобрели уже статус международных. Они не только широко востребованы специалистами отрасли, но и используются как площадки для профессионального общения и обмена опытом. 16 ноября 2017 г в рамках XXI выставки «Нижневартовск. Нефть. Газ-2017» состоялся круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для зрелых месторождений». В нем приняли участие представители Варьеганнефтегаз, ННП, Самотлорнефтегаз и Славнефть-Мегионнефтегаз, ряд компаний-разработчиков из Москвы, Новосибирска, Перми, Тюмени. По итогам этих мероприятий Оргкомитетом, по согласованию с представителями крупнейших предприятий нефтегазового комплекса региона, было принято решение провести в 2018 г в городе Нижневартовске «НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ».

Форум предлагает уникальную возможность проведения встреч с профессионалами рынка, обсуждения в режиме диалога стоящих перед отраслью вопросов для принятия стратегических решений, знакомство с новыми технологиями, обмен опытом и установление деловых контактов. В качестве участников выступят представители добывающих компаний, государственных структур, специалисты сервисных компаний, обладающие уникальным опытом и технологиями, аналитики и консультанты, а также представители науки.

В рамках деловой программы Форума планируется Пленарное заседание с участием представителей региональных органов власти, ответственных за недропользование, высшего и среднего менеджмента, руководителей технических подразделений нефтегазовых компаний, представителей власти и бизнес сообщества. Запланирован ряд круглых столов для специалистов по различным актуальным темам.

Форум станет одной из площадок международной специализированной выставки Нижневартовск. Нефть. Газ-2018, на которой будут представлены новые технологии, современное оборудование, уникальная техника и многое другое. Разделы выставки:

* Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти.

* Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин.

* Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.

* Контрольные и измерительные приборы. Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке.

* Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии.

* Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного газа.

* Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование.

* Транспортные средства. Грузовая и спецтехника.

* Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий.

* Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Системы мониторинга. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника.

По материалам портала Neftegaz.ru



