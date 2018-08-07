В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК»

14 ноября 2018 года в гостинице «Park Inn Прибалтийская» пройдут мероприятия деловой программы юбилейного – XV – Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Профессионалы отрасли, представители бизнес-сообщества, страховых и финансовых компаний, а также профильных общественных организаций, властных и административных структур вновь соберутся для всестороннего обсуждения законодательных, технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений.

Конгресс в течение многих лет является одной из ведущих площадок, в том числе, и для продвижения на рынок продукции отечественных производителей. Проходящая в рамках форума выставка «Энергоэффективность. XXI век», ежегодно демонстрирует их новейшие разработки в области энергоэффективных материалов и технологий.

Организаторы конгресса – Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Информационную поддержку форуму оказывают ведущие отраслевые СМИ, а также постоянные медиа-партнеры форума – журналы «Инженерные системы» и «Мир климата». Подробная информация о конгрессе, деловая программа форума и новостная информация постоянно обновляются и освещаются на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Пресс-секретарь

Оргкомитета конгресса

Лидия Туманцева

+7 921 361 42 27 energoeffekt21@gmail.com