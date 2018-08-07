ЗНАМЯ ТРУДА ОТГРУЗИЛ КОСМ-600 ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС

На заводе «Знамя Труда» состоялась отгрузка последнего из 4 клапанов КОСМ-600 для Ленинградской АЭС, которые поставлялись в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» в соответствии с Техническим решением «О переводе питания паром собственных нужд энергоблоков №1÷4 от отборов ТГ с установкой клапана обратного с масляным сервомоторным приводом КОСМ-600».

Клапаны КОСМ-600 более 25 лет успешно эксплуатируются на трубопроводах отбора пара турбоустановки Смоленской АЭС. Они обеспечивают возможность одновременной работы на коллектор собственных нужд двух турбин.

Клапаны управляются сервомоторным приводом масляным, действующим от системы защиты турбины, что обеспечивает противоаварийную безопасность турбины при останове одного из блоков.

При разработке клапана КОСМ-600 учтены современные требования норм и правил в области использования атомной энергии, требования стандартов качества АО «Концерн «Росэнергоатом», а также рекомендации инженеров турбинных цехов Смоленской АЭС и Ленинградской АЭС. Это обусловило модернизацию конструкции клапана-прототипа производства 1970-х годов.

Современные расчетные программы позволили рассчитать и улучшить гидравлические характеристики проточной части клапана, увеличить жесткость корпусных элементов клапана и привода в различных режимах эксплуатации КОСМ, а также удобство технического обслуживания клапанов.

По материалам пресс-службы АО «Завод «Знамя Труда»



