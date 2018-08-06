Студенты НИУ «МЭИ» стажируются в «АБС Электро»

В рамках ежегодной стажировки студентов НИУ «МЭИ» в группе компаний «АБС Электро» завершилось командировка, в ходе которой будущие специалисты знакомились с предприятиями «АБС Электро», располагающимися в г. Чебоксары.

В ходе экскурсии по ОАО «ВНИИР-Прогресс» стажерам был продемонстрирован процесс создания новых изделий: от проведения исследований отдельных узлов и элементов, до проектирования и сборки будущих изделий, а также их познакомили с работой лабораторий, в которых все опытные и серийные образцы производимой техники проходят различные виды испытаний.

Во время экскурсии по ООО «ВНИИР-Промэлектро» гостям было рассказано об основных направлениях деятельности, организационной структуре и бизнес-процессах, ассортименте выпускаемой продукции и новейших разработках ООО «ВНИИР-Промэлектро», а также продемонстрирована технологическая цепочка на всех производственных участках предприятия.

Традиционно в ходе летней стажировки студенты посещают не только производственные площадки предприятий «АБС Электро» и их партнеров в г. Чебоксары, но и их конкурентов, а также крупнейшие объекты эксплуатации энергетических предприятий Чувашской Республики. Так, для студентов было организовано посещение Чебоксарского электромеханического завода (ЗАО «ЧЭМЗ»), где гостям была проведена ознакомительная экскурсия по производственным площадкам, продемонстрировано изготавливаемое оборудование. Важным этапом командировки стало посещение Чебоксарской ГЭС, где представитель станции рассказал будущим специалистам о специфике гидротехнических сооружений и об особенностях работы применяемого на объекте электротехнического оборудования, а также продемонстрировал работу центрального пульта управления, машинного зала станции и др.

Экскурсия по ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» началась с посещения демо-зоны, где представлены образцы изготавливаемой техники. Гостям было подробно рассказано об основных принципах работы оборудования, а также продемонстрирована работа представленных образцов. Визит продолжился посещением производственных площадей, где они смогли познакомиться с полным циклом производства электрических исполнительных механизмов и приводов, комплектных токопроводов и шинопроводов. Ребятам был продемонстрирован современный станочный парк механосборочного цеха, приборное, литейное производство и др.

Завершающим этапом экскурсии стало знакомство с деятельностью Департамента технического развития и разработки. Директор по науке и техническому развитию,А. Дарвин посветил будущих специалистов в специфику проектной и научно-исследовательской работы, осуществляемой на заводе.

Предприятия группы компаний «АБС Электро» на протяжении многих лет являются базой для прохождения практики студентами ВУЗов. В рамках постоянного сотрудничества «АБС Электро» с ведущими отраслевыми ВУЗами страны в «АБС Электро» ежегодно проходят стажировку студенты НИУ «МЭИ». Поддержка образования и стремления к профессиональному совершенствованию - это важнейшая часть корпоративной культуры «АБС Электро».

По материалам пресс-службы ОАО «АБЗ ЗЭиМ Автоматизация»



