«Транснефть – Урал» выполнило плановые ремонты на магистральных трубопроводах

АО «Транснефть – Урал» провело плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах Калтасы – Уфа-2, Туймазы – Омск – Новосибирск (первая и вторая очереди) и Калтасы – Языково – Салават, а также на продуктопроводах Уфа – Петропавловск и Уфа – Омск.

На линейной части магистрального нефтепровода Калтасы – Уфа-2 (участок Чекмагуш – Уфа) произведена вырезка двух дефектов и средний ремонт трех задвижек, смонтирован компенсатор давления клиновых задвижек. В ходе работ на магистральных нефтепроводах Туймазы – Омск – Новосибирск и Калтасы – Языково – Салават выполнен средний ремонт четырех задвижек на линейной производственно-диспетчерской станции «Языково».

На участке Петропавловск – Хохлы магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Петропавловск проведен средний ремонт задвижки, вырезаны два сужения, смонтированы четыре отбора давления и установлены два ультразвуковых расходомера. На участке Хохлы – Черкассы вырезаны три дефекта, заменена задвижка, смонтирован отбор давления.

На магистральном нефтепродуктопроводе Уфа – Омск смонтированы пять отборов давления.

Работы проводились в соответствии с программой развития АО «Транснефть – Урал» и были завершены в регламентные сроки. Транспортировка нефти и нефтепродуктов восстановлена в полном объеме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



