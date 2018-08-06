Новые диаметры уплотнительных колец для труб от FDplast

Московский завод FDplast сообщает о поступлении в продажу уплотнительных колец диаметрами 800/687 и 1200/1030 для гофрированной двухслойной трубы SN6-7, SN8-9 FD. Гофрированные трубы FD изготавливаются методом соэкструзии двух стенок: внутренняя стенка гладкая белого цвета, наружная стенка - гофрированная черного цвета.

Трубы изготавливаются с монолитным раструбом, что существенно упрощает процесс монтажа систем наружной канализации на объекте. Соединение двух труб осуществляется посредством того, что в конец трубы с раструбом, вкладывают уплотнительное кольцо, а вторую трубу гладким концом вставляют в раструб.

Гофрированные полиэтиленовые трубы FD с двухслойной стенкой имеют широкую сферу применения. Трубы используются для обустройства ливневой канализации, для водоотведения производственных стоков промышленных предприятий, сооружения безнапорных подземных систем хозяйственно-бытовой канализации, создания скважин.

По материалам журнала «С.О.К»



