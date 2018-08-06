Uponor отмечает 100-летний юбилей

Начав свою историю с небольшой плотницкой мастерской в 1918 году, компания смогла стать ведущим международным производителем систем и решений для водоснабжения, радиаторного и лучистого отопления, систем поверхностного охлаждения, а также инфраструктуры. Сегодня успешно эксплуатируется более 3 млн объектов с применением решений Uponor по всему миру. Каждую минуту монтируется 44 м2 водяного напольного отопления Uponor. На российском заводе корпорации производится более 1 млн метров труб в год.

На сегодняшний день Uponor славится своими инновационными и стратегическими разработками, уникальными революционными системами и инвестициями в новые продукты и области рынка. Продукция Uponor доступна клиентам более чем в 100 странах мира.

Одной из основных целей компании является улучшение условий жизни людей c помощью энергосберегающих и универсальных решений при максимально бережном отношении к окружающей среде.

Первоначально компания Upo Oy[1] занималась производством чугунных изделий и бытовой техники, а спустя десятилетие приступила к работе над новым продуктом – канализационными трубами. Именно этот период стал предпосылкой к строительству в Финляндии первого завода, выпускающего пластиковые трубы и фитинги.

Расширение производства привело к открытию завода в шведском городе Вирсбо, на котором впервые в мире запускают производство труб из поперечно-сшитого полиэтилена РЕ-Хa для отопления и водоснабжения. В 2017 году корпорация отметила 45-летний юбилей с начала промышленного производства таких труб. Их уникальная химическая структура позволяет использовать трубы при высоком давлении и температурах. С начала 1990-х годов производство труб Uponor РЕ-Ха является одним из ключевых направлений деятельности компании, а аббревиатура PE-Xa – эталоном качества и визитной карточкой компании.

Благодаря слиянию с крупными компаниями, Uponor стала ведущей корпорацией, открыв возможности для запуска стартапов и совместных предприятий. Так, в 2016 году Uponor и Belkin International создали совместное предприятие Phyn, занимающееся разработкой систем раннего оповещения о протечках. Компания борется за сохранение запасов чистой питьевой воды, а также помогает обеспечить высокое качество жизни населения в густонаселенных регионах.

В России представительство Uponor успешно работает уже более 20 лет. За это время была создана широкая партнерская сеть, а решения Uponor использованы на десятках тысяч различных строительных объектах в России и странах СНГ.

[1] Первое официальное название компании, основанной в 1938 году Арви Таммивуори

По материалам журнала «С.О.К»



