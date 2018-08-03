Инженеры АУМА провели семинары для специалистов СИБИНТЕК

Инженеры Красноярского подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели два однодневных семинара для эксплуатирующего персонала и сотрудников службы КИПиА с Ванкорского, Сузунского, Юрубчено-Тохомского месторождений.

Специалисты АУМА рассказали о процедуре диагностики оборудования АУМА, наглядно показали, как определить и устранить проблему собственными силами прямо на месте эксплуатации. Особое внимание было уделено вопросам настройки рабочих параметров и диагностики состояния электроприводов через мобильное приложение AUMA Assistant App, которое можно скачать на сайте www.auma.ru в разделе Сервис и техподдержка. Инженеры АУМА представили также новые продукты компании – электроприводы в подводном исполнении и взрывозащищенные приводы с изменяемой скоростью.

ООО ИК «СИБИНТЕК» занимается обслуживанием крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли по всей России, где для автоматизации трубопроводной арматуры в больших объемах применяются электроприводы АУМА. Начиная с 2014 г. специалисты компании «ПРИВОДЫ АУМА» регулярно проводят технические консультации для специалистов СИБИНТЕК, представляющих различные макрорегионы компании – Юг, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



