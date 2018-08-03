Коммунальные компании ждет туманное будущее

Зарегистрированные на бирже коммунальные компании со всего мира в 2017 году имели в штате 3,7 млн человек, капиталовложений на треть триллиона долларов и выручку 2,2 триллиона долларов. Энергоснабжение остается огромной отраслью. Кроме того, это отрасль, которая не удивила бы коммунальщика, управлявшего энергокомпанией еще 100 лет назад. Электро-, газо- и водоснабжение будет в нашем будущем, но какие изменения претерпят их поставщики? В нем точно будет больше говорится о «коммунальных службах будущего».





Некоторая доля упоминаний обуславливается фокусированием на технологических, экономических и даже демографических преобразованиях, так как рабочая сила стареет. Частично, это, скорее всего, маркетинг: в 2016 году в Массачусетском технологическом институте опубликовали 382 страницы исследования (хорошо проспонсированного коммунальщиками), с названием «Коммунальное хозяйство будущего: ответ инициативной группы МТИ в области энергетики на преобразования в отрасли». Работа получилась полезной, хотя фраза «коммунальное хозяйство будущего» стала уже крылатыми словами и проскакивает в документах компаний.

Согласно исследованиям МТИ, «для хранения и потребления электроэнергии больше вариантов создают технологии распределенного энергоснабжения, в том числе регулирование потребления, распределенная генерация, хранение энергии, а также продвинутая силовая электроника и контрольно-измерительное оборудование. Во многих случаях новые технологии распространены благодаря доступности и повсеместности информационных и технических средств связи, а также растущей цифровизации электросетей.

Нельзя сказать, что большинство реализуемых инновационных проектов, выполняемых сейчас занимают центральное место для существующих бизнес-моделей коммунальных служб. В некоторых новейших проектах, возможно, не будет ясной роли для коммунальных компаний как таковых ни сейчас, ни в будущем.

Отличный тому пример — оптимизация энергопотребления центра обработки данных Google. В Google долгие годы оптимизировали аппаратное оборудование центра обработки данных: как серверов, так и систем охлаждения и освещения. К 2014 году они сделали центры обработки данных, которые потребляли вдвое меньше энергии, чем в среднем по отрасли. Работая над ними дальше, они создали нечто совершенное другое.

Инженер по рационализации производства Джим Гао написал программную модель, по которой первое, что рекомендовалось для достижения максимальной энергоэффективности, — это полное отключение центра обработки данных. После некоторых усовершенствований, доработки собственной машиной с искусственным интеллектом DeepMind и более «функциональными и универсальными работающими моделями» в Google достигли удивительных результатов. Внедряя модели в действующие аппаратное обеспечение, они снизили нагрузку для охлаждения на 40% и пиковую нагрузку на 15%. В команде центра обработки данных Google верят, что это только малая толика применения искусственного интеллекта в их работе. Впечатляющий задел в деле оптимизации энергопотребления для всей экономики без всякой помощи энергокомпаний.

Другое дело — электромобили. Еще с десяток лет назад почти никто из коммунальщиков не упоминал об электромобилях, а только в этом году — уже более 300. Для энергетических или коммунальных компаний инфраструктура электрозаправочных станций будет выгодной партией. Установленные к концу прошлого года по всему миру 582 000 общественных электрозаправки — капля в «море», которое понадобится для обслуживания растущего парка электромобилей. Эта инфраструктура требует капиталовложений, опыта, недвижимости, умелого подхода в управлении и дипломатичности. У энергетических или коммунальных компаний есть все эти возможности.





У энергетических или коммунальных компаний также есть и конкуренты в сфере электрозаправки, и все больше среди них появляются крупные нефтяные компании. В прошлом году британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell Plc купила NewMotion, крупного производителя зарядных станций. В прошлом месяце BP Plc последовала их примеру и купила Chargemaster, оператора крупнейшей электрозаправочной сети в Соединенном Королевстве. Поставщики электроэнергии долгое время были регулируемой монополией, а теперь понимают, что наступают непростые времена.

По материалам журнала «С.О.К»



