ВМЗ поставил партию колес собственной разработки

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) поставил в адрес Тверского вагоностроительного завода (ОАО «ТВЗ», входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») партию железнодорожных колес собственной разработки для скоростных пассажирских вагонов. Новые колеса могут использоваться на скорости до 200 км/ч. Ранее ВМЗ поставлял ТВЗ серийные вагонные колеса, которые могут использоваться под пассажирскими вагонами со скоростью до 160 км/ч. При проектировании новых колес специалисты ВМЗ применили запатентованную низконапряженную конструкцию диска, обеспечивающую повышенную усталостную прочность и грузоподъемность колесной пары. Новую технологию сотрудники инженерно-технологического центра ВМЗ совместно с производственным персоналом разработали и освоили в рекордно короткие сроки.

«В первом квартале текущего года была произведена опытно-промышленная партия колес, высокие качественные показатели которой были подтверждены при сертификационных испытаниях в Тверском институте вагоностроения. По их результатам в июне мы получили сертификат соответствия колес требованиям Технического регламента Таможенного Союза. Во многом успех проекта основан на опыте совместной работы со специалистами ТВЗ по освоению колес для электропоезда ”Иволга”», – отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК



