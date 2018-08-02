ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК

Специалисты и преподаватели Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК стараются постоянно поддерживать образовательный процесс на самом высоком уровне. Ежегодно с учетом выхода новых нормативных документов, появления новых технологических решений для процессов сварки и методов контроля сварных соединений проводится актуализация авторских учебных пособий, информации на электронных носителях, а также всего комплекта раздаточного материала для слушателей. Мы стараемся следовать не только новейшим достижениям в области проектирования, строительства, эксплуатации и сварки полимерных материалов, но и внедрять современные технологии образовательного процесса. С этой целью в 2018 году была внедрена система электронного тестирования.

Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений обучающихся. Переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к компьютерному тестированию отвечает общей концепции модернизации и компьютеризации всей системы образования в нашей стране.

Электронное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами контроля: позволяет более рационально использовать учебное время, охватить больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися, объективно определить результаты усвоения материала, исключая субъективизм преподавателя, внести коррективы.

Внедрение новой системы электронных тестирований сделало образовательный процесс в Учебном центре еще более эффективным. Мы приглашаем слушателей пройти курсы повышения квалификации и убедиться в этом самим.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



