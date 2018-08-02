В ТРАНСНЕФТИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО «Транснефть» вновь избрал своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака. Он занимает этот пост с 2015 года. Кроме того, совет директоров избрал в состав комитета по стратегии, инвестициям и инновациям "Транснефти" бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова.

В совет директоров компании входят девять человек. Помимо Александра Новака, это бывший глава Минтранса России Максим Соколов, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров "Транснефти" Александр Корсик, председатель правления "Транснефти" Николай Токарев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



