ТМК ПРОВЕЛА КОНКУРС НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ WORLDSKILLS

Ззавершился первый общекорпоративный конкурс профессионального мастерства Трубной Металлургической Компании (ТМК) на основе принципов WorldSkills, который был организован Корпоративным университетом ТМК2U 26-27 июля на Северском трубном заводе. В нем приняли участие 16 специалистов и рабочих четырёх трубных заводов ТМК и 12 экспертов.

По итогам командного соревнования в компетенции «Мехатроника» победителями стали электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Артем Зюзев (СТЗ) и электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Симонов (СТЗ).

В компетенции «Лабораторный химический анализ» была признана лучшей инженер второй категории центральной заводской лаборатории Анастасия Куницина (Волжский трубный завод).

В компетенции «Промышленная автоматика» победил электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Андрей Еремин (СТЗ).

В номинации «Сварочные технологии» победителем стал электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Владислав Иохин (Синарский трубный завод).

В номинации «Электромонтаж» первое место занял электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Валерий Жилин (СТЗ).

Победители конкурса войдут в состав команды ТМК для участия в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech (WorldSkills Hi-Tech) 2018, который пройдет 24-28 октября в Екатеринбурге. ТМК выступает спонсором компетенции «Промышленная автоматика» чемпионата.

Конкурсные задания были максимально приближены к тем, что проводятся на национальном чемпионате. Для проведения заданий по всем компетенциям на базе учебного центра были

организованы специальные рабочие места и установлено оборудование, которое в дальнейшем будет использоваться для проведения обучающих и оценочных мероприятий.

«Для ТМК как высокотехнологичной компании принципиально важно работать с лучшими из лучших. Поэтому у компании всегда было приоритетом развитие профессионального потенциала своих сотрудников. Я уверена, что участие в национальных конкурсах уровня WorldSkill трансформируется в практическую пользу для предприятий компании», — отметила директор Корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных промышленных компаний. Чемпионат проводится с 2014 года Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Минпромторга России, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии крупнейших холдингов и корпораций.

По материалам пресс-службы ТМК



