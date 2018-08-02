СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЗАВОДА «ТРУБОДЕТАЛЬ» ПРОШЛА ДВОЙНУЮ ПРОВЕРКУ

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) успешно прошел сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и первый инспекционный контроль на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации Интергазсерт.

Специалисты органа по сертификации ООО «Пронап» проверяли систему менеджмента качества применительно к разработке и производству соединительных деталей и узлов магистральных и промысловых трубопроводов на рабочее давление до 32 МПа, гнутых отводов и кривых вставок, бесшовных приварных деталей трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали, соединительных деталей и узлов трубопроводов с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, деталей с наружным теплоизоляционным покрытием. Эксперты оценили структуру, политику, процедуры и документы системы менеджмента качества: руководство по качеству, рабочие, должностные и технологические инструкции, положения о подразделениях.

В результате было рекомендовано выдать предприятию сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) сроком на три года и подтвердить действие сертификата на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012.

«Аудиторы высоко оценили систему менеджмента качества на нашем предприятии, отметили ориентированность на удовлетворение требований потребителей, внедрение системы «Бриллиант», благодаря которой нам удается выявлять продукцию несоответствующего качества на самых ранних переделах, и многие другие сильные стороны нашей команды. В то же время мы не останавливаемся на достигнутом и всегда рады услышать обратную связь, чтобы постоянно совершенствовать и улучшать свои процессы», – прокомментировал результаты аудита управляющий директор Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



