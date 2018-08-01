АЭМ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Под председательством генерального директора Машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова 27 июля состоялось первое заседание созданного в июне этого года Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

В центре внимания собравшихся были вопросы развития поставок продукции, в т.ч. на экспорт, меры государственной поддержки предприятий энергетического и нефтегазового машиностроения, диверсификация производства, повышение производительности труда, а также внедрение новых производственных технологий на промышленных предприятиях. В своем вступительном слове Андрей Никипелов остановился на основных направлениях деятельности Комитета, а также на участии АО «Атомэнергомаш» в развитии энергетического и нефтегазового машиностроения. По его словам, решение о создании Комитета было обусловлено необходимостью развития сектора добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводородов в рамках единой топливно-энергетической системы России, а также взятому курсу на внедрение цифровых и новых производственных технологий в приоритетных отраслях промышленности.

«Учитывая, что нефтегазовый сектор занимает особое место в энергетической системе России, особенно актуальным в условиях санкционного давления становится процесс импортозамещения в производстве промышленной продукции для него. При этом, для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, снижения себестоимости и сроков производства необходимо внедрение новых технологий, использование новых материалов. Важную роль в развитии компетенций отечественных производителей играет применение новых производственных технологий и цифровизация производства. Комплекс этих вопросов, разработка мер для их решения, требует внимания всего профессионального сообщества, и обязательно будет рассматриваться на заседаниях комитета. Важным направлением деятельности Комитета также будет исполнение промышленными предприятиями «майского» Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - сказал глава АО «Атомэнергомаш».

В своей работе Комитет планирует активно взаимодействовать с другими комитетами Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». «Я считаю, что такое совместное обсуждение позволит сформировать компонентную базу для различных отраслей нашей промышленности и обеспечить производство сложного оборудования, в том числе ранее не изготавливающегося в России, повышение эффективности и рост производительности труда», - подчеркнул Андрей Никипелов. В этой связи показательно, что наряду с отраслевыми экспертами в работе первого заседания приняли участие председатели

Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Виктор Семенов и Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Ассоциации Александр Петров. В свою очередь, директор по развитию Производственной системы Госкорпорации «Росатом», Член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Обозов в своем выступлении поделился опытом повышения производительности труда на промышленных предприятиях.

Между тем, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов акцентировал внимание на мерах господдержки предприятий энергетического и нефтегазового машиностроения, объем производства которых за последние пять лет вырос на 36 %, а объем экспорта - в 2,5 раза. Отмечая успешное взаимодействие с компаниями сектора нефтегазового машиностроения, Иванов подчеркнул, что благодаря созданной в 2015 году рабочей группе по импортозамещению в ТЭК, за два года доля российской продукции на рынке возросла на 8%. При этом если на начальном этапе в машиностроении процент импортной зависимости составлял 60%, то сейчас стоит задача к 2020 году сократить этот показатель до 43%. «И мы идем здесь с опережением графика», - заявил представитель Минпромторга, выразив уверенность, что созданный Комитет будет способствовать решению, в том числе, и этих задач. Подводя итог заседания, первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев Владимир Гутенев подчеркнул, что совместные усилия членов Комитета должны быть направлены на адаптацию промышленной политики страны к непростым условиям санкций и вызовов различного характера. «Нам надо использовать весь свой потенциал для обеспечения развития и диверсификации ОПК, поддержки экспорта высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, создания необходимых условий для импортозамещения в промышленности, а также активного внедрения цифровых и новых производственных технологий», - резюмировал Первый вице-президент Союза машиностроителей России.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»