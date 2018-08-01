СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

АО «Черномортранснефть» получило подтверждение соответствия требованиям международных стандартов системы экологического менеджмента (СЭМ), системы менеджмента охраны труда (СМОТ) и системы энергетического менеджмента (СЭнМ).

Второй инспекционный аудит прошел на объектах Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН) АО «Черномортранснефть». Аудиторская группа провела анализ, экспертизу и оценку системы менеджмента по трем направлениям на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001:2004, ВS OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011 соответственно.

В рамках проверки аудиторами общества с ограниченной ответственностью по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» (ООО ССУ «ДЭКУЭС») были оценены экологическая составляющая деятельности, оперативное управление, решение задач и внедрение программ, внешний обмен информацией, готовность к аварийным ситуациям, анализ деятельности со стороны руководства, а также компетентность, обучение и осведомленность персонала.

В качестве позитивных моментов в ходе аудита было отмечено, что на производственных площадках ТРУМН проведена замена резервуаров типа железо-бетонный резервуар (ЖБР) на тип резервуар вертикальный стальной (РВСПК), это позволило уменьшить выбросы загрязняющих веществ и улучшить условия труда работникам. Кроме того, были выполнены мероприятия по снижению расхода топлива и сокращению выбросов парниковых газов. Проведена реконструкция механо-технологического оборудования, что позволило снизить энергопотребление и повысить КПД агрегатов. Разработаны и успешно реализуются программы по снижению уровня возникновения аварийных ситуаций. На регулярной основе проводятся учебно-тренировочные занятия по локализации аварийных разливов нефти. Кроме того, молодыми специалистами ТРУМН был подготовлен проект применения дистанционного магнитного прорезного устройства для магистральных нефтепроводов (МН), реализация которого позволит значительно снизить риски производственного травматизма.

По итогам проверки эксперты дали высокую оценку деятельности АО «Черномортранснефть», подтвердив соответствие систем СЭМ, СМОТ, СЭнМ требованиям международных стандартов ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011. Действие сертификатов продлено до июля 2019 года.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»