«ГАЗПРОМ» ВЕДЕТ КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы «Газпром». Отмечено, что компания на протяжении многих лет последовательно сокращает закупки иностранных оборудования и технологий в пользу отечественных. По итогам 2017 года доля российских материально-технических ресурсов в закупках «Газпрома» составила 99,4%, а труб и соединительных деталей — 100%.

Высокие требования «Газпрома» к качеству закупаемой продукции способствуют развитию российской науки, созданию и внедрению отечественными производителями самых современных технологий и технических решений, техническому перевооружению целого ряда отраслей промышленности.

Работа в сфере импортозамещения ведется по нескольким основным направлениям. Так, «Газпром» с 2013 года развивает промышленный потенциал российских регионов. Сегодня между компанией и 21 субъектом РФ действуют дорожные карты по расширению использования «Газпромом» высокотехнологичной продукции региональных предприятий. Совместная работа создает стимулы для развития научно-технического и промышленного потенциала российских поставщиков, создания конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нужд «Газпрома».

С тремя самыми активными регионами — Пермским краем, Воронежской и Томской областями — дорожные карты реализуются в трехстороннем формате — с участием Министерства промышленности и торговли РФ. В дорожные карты включены 15 проектов, которые реализуют ведущие региональные предприятия в интересах «Газпрома». В частности, речь идет о разработке импортозамещающего оборудования для подводной добычи, проведения ремонтных работ на скважинах и газопроводах.

Еще один эффективный инструмент сотрудничества «Газпрома» с отечественными производителями — долгосрочные договоры на серийное производство, поставку и обслуживание импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Такая схема взаимодействия обеспечивает «Газпром» высококачественными товарами российского производства по конкурентным ценам, а поставщиков — предсказуемым объемом заказов. На сегодняшний день такие договоры действуют в том числе с ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Томские технологии машиностроения», ООО «Салаватский катализаторный завод».

«Газпром» активно применяет инновации и участвует в их разработке. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предынвестиционных исследований. В научно-технической сфере компания активно сотрудничает с корпоративными и сторонними научными организациями, российскими высшими учебными заведениями, компаниями смежных отраслей.

Создание и внедрение российского оборудования и технологий требует совершенствования национальных и корпоративных технических стандартов, направленных на импортозамещение в производственно-технологических процессах. Компания взаимодействует с органами исполнительной власти в этой сфере, а также использует Систему добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Политика «Газпрома» в области импортозамещения способствует локализации производства иностранного оборудования на территории России. Так, благодаря тесному взаимодействию «Газпрома», Linde AG и ПАО «Силовые машины» в Санкт-Петербурге было запущено производство спиральновитого теплообменного оборудования для установок сжижения и переработки природного газа. 20 июля 2018 года состоялась торжественная церемония отгрузки первого спиральновитого теплообменника, предназначенного для Амурского газоперерабатывающего завода.

По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»



