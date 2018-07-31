Услугами Курганского Центра испытаний арматуры за год воспользовались 72 предприятия

Реализации государственной программы Курганской области "Развитие науки и технологий на период до 2020 года" обсуждалась на аппаратном совещании, которое прошло под руководством первого заместителя губернатора региона Виктора Сухнева. И.о. директора департамента экономического развития Сергей Токарев отметил, что выбрано три стратегических направления. Это – развитие инновационной инфраструктуры, привлечение финансирования для реализации научных и инновационных проектов и развитие кадрового потенциала.

В качестве примера по первому направлению Токарев привел создание Курганского центра испытаний сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры, открытая в декабре прошлого года вторая площадка Центра испытаний, в апреле 2018 года уже получила аккредитацию Росатома, сообщили РИА "SM News" в пресс-службе губернатора Зауралья. Всего в первом полугодии этого года услугами центра испытаний воспользовались 72 субъекта малого и среднего предпринимательства.

По материалам портала SM-NEWS



