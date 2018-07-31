ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ИЗГОТОВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ GTL-ЗАВОДА В УЗБЕКИСТАНЕ

ОАО "Волгограднефтемаш" изготовит четыре скруббера для строящегося в Кашкадарьинской области Узбекистана завода по производству жидкого синтетического топлива, сообщает пресс-служба компании. Два азотных и два воздушных скруббера общим весом более 400 тонн будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха. Отгрузка аппаратов запланирована на сентябрь. К потребителю они пойдут водным путем через Каспийское море.

На новом производстве будет применена технология получения синтез-газа Haldor Topsoe. Технология интегрирована в лицензионный процесс SlurryPhaseDistillateProces (получение дистиллятов в псевдоожиженном слое) компании Sasol. Компания SasolTechnology выступила лицензиаром по проекту. В качестве EPC-подрядчика была выбрана корейская Hyundai Engineering Co.

По материалам портала РУПЕК



