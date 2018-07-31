СПЛАВ ОТГРУЗИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ТРАНСНЕФТИ

В начале мая МК «Сплав» выиграл тендер на изготовление и поставку своей новой продукции – колодцев для трубопроводов — для ПАО «Транснефть», крупнейшей отечественной компании в области транспортировки нефти и нефтепереработки. А уже на текущей неделе, спустя три месяца после заключения контракта, состоялась первая отгрузка крупногабаритных изделий.

Екатерина Ренкас, начальник управления по продажам: «Данное направление было для нас стратегически важным, поскольку мы вышли на новый для нас рынок изготовления колодцев и сразу получили первый заказ. Это трудоемкий процесс, вся документальная и техническая работа потребовала вложения больших ресурсов. Мы создали все условия для производства новой продукции, построили новых цех, задействовали лучших специалистов. Слаженную работу показали цеха, сотрудники ОТК и ПКТИ. Мы успешно справились с первым заказом и продукция была отгружена в договорной срок».

Сейчас к отгрузке готовится следующая партия колодцев, которая будет отправлена заказчику в августе. Колодцы с ДУ от 300 до 1220 мм будут распределены между 7-мью операторами «Транснефти» по всей России.

Партнерские отношения между МК «Сплав» и ПАО «Транснефть» имеют многолетнюю историю. С 2007 года для крупнейшего оператора магистральных нефтепроводов Корпорация произвела и поставила различного оборудования и комплектующих на сумму около 2,5 миллиардов рублей.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»