ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ

Компанией «Тулаэлектропривод» успешно завершены заводские испытания новой модификации электропривода ЭП4 для быстродействующей арматуры АЭС. Тип привода: ЭП4О-F25-2000-90-MI33.20M-4-3122.
Основные технические характеристики:
* крутящий момент: 2000 Нм;
* скорость вращения выходного вала: 90 об/мин;
* посадочный фланец F25;
* степень защиты корпуса привода: IP68;
* штепсельное подключение;
* исполнение "под оболочку реактора";
* гарантированное самоторможение.
По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»