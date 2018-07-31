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ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ

31 июля, 2018 29

Компанией «Тулаэлектропривод» успешно завершены заводские испытания новой модификации электропривода ЭП4 для быстродействующей арматуры АЭС. Тип привода: ЭП4О-F25-2000-90-MI33.20M-4-3122.

Основные технические характеристики:

* крутящий момент: 2000 Нм;

* скорость вращения выходного вала: 90 об/мин;

* посадочный фланец F25;

* степень защиты корпуса привода: IP68;

* штепсельное подключение;

* исполнение "под оболочку реактора";

* гарантированное самоторможение.

По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»


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