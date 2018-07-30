Отгружена первая партия обсадных труб из нового центра финишной отделки ВМЗ

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) в июле 2018 года отгрузил в адрес ООО «Газпромнефть-Хантос» первую партию обсадных труб с резьбовым соединением «ОТТМ». Они будут использованы для обустройства скважин северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения.

Трубы диаметром 324 мм с толщиной стенки 9,5 мм произведены в трубоэлектросварочном цехе №3 ВМЗ с последующей нарезкой резьбы, наверткой муфт и опрессованием муфтового соединения в новом центре финишной отделки. Поставленный сортамент труб – новый для ВМЗ. «Благодаря центру финишной отделки труб у нас появилась возможность производства обсадных труб диаметром от 139,7 до 426 мм повышенного качества для эксплуатации даже в самых тяжелых условиях», – прокомментировал управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

По материалам пресс-службы ОМК