АСТИН ПРОВЕЛ СЕМИНАР В ХАБАРОВСКЕ

ООО «Астин» (производитель в Урало-Сибирском регионе Газорегуляторных пунктов и установок, пунктов учета газа, газовой трубопроводной арматуры, Кранов фланцевых, КТЗ, ИМС, ИФС, Адаптеров для счетчиков газа) организовал семинар в Административном центре Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа – городе Хабаровске. В основе информационно-технического семинара рассматривались аспекты и технические решения – интеллектуальный

потенциал кадрового состава ООО «Астин», производство качественного газового оборудования, предназначенного для работы в суровых климатических условиях, и развития газовой инфраструктуры на высоком техническом уровне;

Демонстрация новых достижений и современных возможностей:

- Соответствие требованиям к организации работ по системе добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» на выпускаемые Газорегуляторные пункты шкафные, Газорегуляторные установки, Пункты Газовые Блочные;

- Газорегуляторные пункты ООО «Астин» комунального бытового назначения нового поколения на базе регуляторов РС (производства СП «Термобрест» ООО);

- Аккредитованная лаборатория ООО «Астин-сервис», выполняющая поверку средств измерений, на соответствие функционирования действующим метрологическим нормам. В перечень поверяемого оборудования входят: счетчики газа, расходомеры, измерительные комплексы.

Важным событием стало обеспечение холдингом ASTIN BGM Group населения бытовыми мембранными счетчиками газа RS/2001 G4 (Qмакс. 6 м3), производства Pietro Fiorentini (Италия) межосевым расстоянием 110мм, и резьбой штуцеров 11/4.

В ходе встречи участники семинара подтвердили - газовое оборудования ООО «Астин» соответствует высоким требованиям и поэтому применяется для развития программ газификации в регионе.

По материалам пресс-службы ООО «АСТИН ГРУП»



