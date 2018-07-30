Navien продал в России миллионный котел

26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное продаже компанией Navien миллионного котла в России. Оно предварялось большой пресс-конференцией. В ходе общения журналистов и топ-менеджмента компании «Навьен», директор по стратегическому маркетингу KD NAVIEN Сон Хынг Рак, отвечая на вопрос о трендах на рынке отопительного оборудования в мире и в России, сказал, что в силу различий в истории развития и особенностях рынка отопительного оборудования в каждой стране какого-то единого глобального тренда нет. Но все же можно выделить несколько общих черт. Первое — это укрепление стандартов охраны окружающей среды и эффективности. И здесь ведущую роль играет Европейский союз, вслед за которым многие страны пересматривают свои стандарты и ищут новые направления. NAVIEN также стремится повысить эффективность продукта и уровень защиты окружающей среды за счет применения различных новых решений и технологических изменений. Вторая черта – систематический подход к рынку посредством конвергенции технологий IOT и AI. Тенденция их совместного использования довольно популярна на сегодняшний день в промышленности. Тоже самое можно сказать о рынке отопительного оборудования. «Умный дом» позволяет пользователям дистанционно управлять системой отопления и кондиционирования воздуха, а также, контролировать потребление энергии. Кроме того, учитывая внутреннюю и внешнюю среду дома и образ жизни потребителей, мы предлагаем возможность создания оптимальной окружающей среды и управления потреблением энергии. С целью воплощения данной технологии в реальность NAVIEN еще несколько лет назад разработал продукты дистанционного управления Wi-Fi и систему подключения бытовой техники к продуктам других производителей, что играет ключевую роль в «Умном доме». Что касается российского рынка, то на нем мы наблюдаем повышенный интерес к новым видам технологических решений как для индивидуального, так и для промышленного отопления. Что касается промышленного отопления, то здесь появился интерес к каскадным системам, которые становятся полноценной заменой одному котлу сверхвысокой мощности. Такие системы могут быть установлены в гостиницах, спортивных центрах и на других объектах социальной и коммерческой инфраструктуры. По сравнению с существующими продуктами, каскадная система имеет большую конкурентоспособность благодаря высокой энергоэффективности и удобству обслуживания.

Также г-н Сон Хынг Рак описал принципиальные отличия NAVIEN от своих немецких и итальянских конкурентов. Топ-менеджер уверен, что секретом высокой конкурентоспособности нашей компании являются две основных составляющих. Первое – это тщательная локализации

производимого продукта. NAVIEN добился признания в таких странах как Россия, США и Китай, благодаря детальному изучению рынка отопления и окружающей среды в данной стране, и разработке технологий с учетом особенностей данного региона. Когда наша компания только вышла на российский рынок, мы внедрили в наше оборудование решение проблемы нестабильного электроснабжения, до которого наше конкуренты даже не догадывались, и получили множество положительных отзывов. Также учитывая огромные размеры России, мы открыли склады с необходимыми запасными частями по всей стране для поддержания систематической логистики и оказания своевременного технического обслуживания клиентов.

Второе – высококлассные технологии и доступные цены. NAVIEN c момента своего основания в 1978 году специализировался на разработке котлов. И как результат в 1988 году мы стали первой компанией в Азии, разработавшей конденсационный котел. А на сегодняшний день мы производим лучшие котлы и водонагреватели с высокими техническими показателями. Кроме того, благодаря нашему крупному автоматизированному заводу количество выпускаемого нами товара стало в разы больше, и данный факт обеспечивает нашу стабильную конкурентоспособность. Результатом такой работы является предоставление на мировой рынок высококачественного продукта по доступной цене.

Директору по стратегическому маркетингу KD NAVIEN был задан и вопрос о возможности строительства NAVIEN заводов в России. По словам г-на Сон Хынг Рака, в настоящее время NAVIEN производит высококачественную продукцию на автоматизированном заводе в Корее и поставляет ее по всему миру. Весь процесс логистики, производства и инспекции автоматизирован, завод является крупнейшим в мире предприятием по производству котлов и имеет производительность в 2 млн единиц в год. Однако у нас есть планы на открытие в России производственного завода. На данный момент мы рассматриваем возможность осуществления локализации и изучаем различные аспекты строительства в России.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что одной из основных задач компании Навьен на ближайшие год-два – выход на рынки стран СНГ.

Есть в планах у «Навьен Рус» и новые амбициозные рекордные рубежи на российском рынке. Помимо наращивания объемов продаж настенных котлов компания хотела бы хотел познакомить российский рынок с качественно новой продукцией NAVIEN. Так, компания готова сфокусироваться на своего рода B2B-сегменте рынка и предложить свои каскадные системы в качестве нового подхода к отоплению крупных зданий и сооружений. Что касается B2С-сегмента, то здесь планируется привить покупателям заботу об экологии и лучше рассказать обо всех преимуществах технологии конденсации, в разработке которой компания занимает лидирующие позиции.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»