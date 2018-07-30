Белэнергомаш изготовит трубопроводы для Армянской АЭС

ООО «Белэнергомаш–БЗЭМ» изготовит и поставит элементы трубопроводов спринклерной системы для энергоблока №2 Армянской АЭС. Поставка будет осуществляться по программе мероприятий, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС. Трубопроводы спринклерной системы расположены в реакторном отделении главного корпуса АЭС, что подчеркивает значимость данной поставки для безопасности всего блока.

Учитывая многолетний опыт поставки элементов трубопроводов «под ключ» для российских и экспортных проектов, в том числе Армянской АЭС, заказчиком в качестве поставщика был выбран «Белэнергомаш-БЗЭМ». Заказчиком по проекту выступило АО «Русатом Сервис».

Для справки. АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с реакторами ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



