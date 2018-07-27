РИМЕРА ПОСТАВИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ НОВОГО СОРТАМЕНТА ТРУБ НКТ ПО ЗАКАЗУ ЧТПЗ

Ноябрьское подразделение «Римера-Сервис» (входит в ГК «Римера» - нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) по заказу Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) изготовило и поставило первую пробную партию из 177 тонн насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 73 мм, укомплектованных технологическими замками с износостойкой резьбой. Технологические замки новых труб НКТ сохраняют герметичность резьбовой части после многократных операций спуска и подъема колонны и исключают повреждение поверхности труб — это значительно увеличивает срок службы продукции и делает ее востребованной на нефтяном рынке.

Новые трубы НКТ на 20% длиннее стандартных, поэтому для выполнения заказа потребовалось изменить технологический процесс и модернизировать установку для гидравлических испытаний. Для обеспечения полной сохранности укомплектованных труб при транспортировке использовалась нестандартная схема упаковки со специальными деревянными ложементами.

«Успешный выпуск первой партии нового сортамента труб НКТ с технологическими замками — пример синергии производственных возможностей нефтесервисного и трубного дивизионов Группы ЧТПЗ. Благодаря разнообразному набору активов компания предоставляет широкий спектр комплексных услуг предприятиям ТЭК. До конца 2018 года «Римера-Сервис» планирует выполнить еще один подобный заказ на 500 тонн труб нового сортамента», — отмечает директор по трубному сервису «Римера-Сервис» Евгений Гаас.

По итогам 2017 года объем отремонтированных и изготовленных «Римера-Сервис» труб вырос на 20% по сравнению с 2016 годом, в том числе и за счет расширения линейки выпускаемой продукции.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



