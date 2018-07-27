«ИННОПРОМ-2018»: ЦИФРОВЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ, ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И НЕФТЕГАЗА 

В июле в Екатеринбурге в девятый раз состоялась крупнейшая международная промышленная выставка «Иннопром-2018». Темой «Русского Ганновера» стало «Цифровое производство», а страной-партнером выступила Корея. В этом году в фокусе внимания были технологии и решения, которые помогут промышленности прийти к светлому цифровому будущему. На выставке было сложно отыскать принципиально новое «железо», будь то станки, роботы или электротехническое оборудование. Как и обещали футурологи, прогресс теперь идет скорее за счет программного обеспечения и подключения устройств к единой сети. Давно знакомые технологии становятся куда более эффективными, стоит только добавить к ним искусственный интеллект. С помощью программных пакетов можно быстро и оптимально спроектировать или модернизировать электрическую сеть или нефтеперерабатывающий завод, предварительно создав их цифрового близнеца. Программа мониторинга состояния оборудования сообщит, когда пора выполнять техобслуживание, а очки дополненной реальности подскажут, как это сделать на практике… Подобных цифровых решений на «Иннопроме-2018» было не счесть. «Иннопром» собрал более 46 тысяч экспонентов, делегатов и гостей из 107 стран.

На стендах «Иннопрома» отчетливо проявился тренд на развитие распределенной генерации. Пожалуй, единственным крупным производителем энергии среди экспонентов была энергетическая компания Korea East-West Power, которая приехала поддержать партнеров — корейских поставщиков решений для электростанций. Зато представителей малой генерации было довольно много. К примеру, АО «Промышленные технологии» (дочерняя компания корпорации «Ростех», г. Москва) представило мобильный СПГ энергетический комплекс, установленный на шасси «КАМАЗа».

Не менее многообещающую технологию представила энергосервисная компания «Тресар» (г. Москва). Это водородная турбогенераторная установка. Более традиционные газопоршневые и дизельные электростанции представил «Курганский завод комплексных технологий» (ГК «Интертехэлектро»). Контейнерное исполнение энергоустановок позволяет развернуть систему электроснабжения в кратчайшие сроки Компания «Аккутек» (г. Омск) продемонстрировала автономную гибридную энергоустановку (АГУЭ), состоящую из солнечной батареи, инвертора, массива аккумуляторов и дизельной электростанции. На стенде ООО «Хеннлих» (г. Тверь) можно было найти новейшие разработки в области подвижного энергоснабжения: самосмазываемые полимерные подшипники, энергоцепи и сверхгибкие кабели. Здесь же были представлены инструменты и коннекторы, обеспечивающие легкое соединение солнечных панелей между собой.

«МРСК Урала» представила на «Иннопроме» концепцию цифровизации электросетевого комплекса. Давно знакомое энергетикам устройство теперь подходит и для цифровой подстанции Компания «Сименс» представила на «Иннопроме» концепцию локализованных в России (г. Дубна) шкафов релейной защиты Siprotec 5 на напряжение 110-750 кВ. Терминал релейной защиты «РИТМ» можно было увидеть на стенде ГК «АБС Электро». Свежая разработка Всероссийского НИИ

релестроения (г. Чебоксары), входящего в холдинг, может использоваться на подстанциях 6-220 кВ и соответствует требованиям цифровой эпохи.

Стенд «Электрощит-Самара» украшал трёхполюсный элегазовый выключатель ВГТ-СЭЩ 110 кВ. «СКБ электротехнического приборостроения» (г. Санкт-Петербург – г. Иркутск) представило миллиомметр МИКО-9, который поступит в продажу к концу года.

Производители конденсаторов — «Серпуховский конденсаторный завод «Квар» (Московская обл.) и «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» (Казахстан) привезли на выставку традиционную продукцию, без цифровых «фишек».

На выставке состоялась премьера программно-технического комплекса AlfaRegul, созданного на базе российских разработок: программного комплекса «Альфа платформа» от АО «Атомик Софт» (г. Томск) и ПЛК семейства REGUL производства ООО «Прософт-Системы» (г. Екатеринбург). Также компания презентовала концепцию контроллера REGUL R500S для систем противоаварийной защиты до уровня безопасности SIL3. На стенде были также представлены решения для автоматизации энергосистем: контроллеры различного назначения и конфигурации серии ARIS, SCADA-система Redkit, программное обеспечение для создания интеллектуальных систем учета электрической энергии «Энергосфера».

Еще одна отечественная разработка, готовая потеснить зарубежные продукты — электропривод МЭОФ-630 для трубопроводной арматуры от «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (г. Чебоксары). Такие приводы используются на нефте- и газопроводах, нефтехимических предприятиях, в атомной отрасли и системах водоснабжения. Благодаря интеллектуальному блоку управления привод легко подключить к АСУТП предприятия. Это позволит дистанционно управлять задвижками, в том числе по беспроводному каналу. Трубопроводной арматурой больше не нужно управлять вручную Компания «О3» (г. Москва – г. Сколково) представила антикоррозионные, огнезащитные и теплоизоляционные материалы для нефтегазового сектора и услуги по их нанесению. При создании материалов учитываются углеводородные сценарии горения

Были на «Иннопроме» и системы АИСКУЭ. К примеру, «ЭнергоАльянс» (г. Екатеринбург) представил комплексные решения для интеллектуального учета на базе швейцарской технологии Landis+Gyr, а «Прософт-Системы» — собственную разработку — пакет «Энергосфера 8.0». IT-компания Wellsoft (г. Екатеринбург) презентовала систему управления жилым комплексом Heskey, предназначенную для повышения безопасности, снижения энергопотребления и эффективного взаимодействия жителей с УК или ТСЖ через личный кабинет или мобильное приложение. «ЭР-Телеком Холдинг» (г. Пермь) продемонстрировал интеллектуальные решения для ЖКХ, включающие систему различных датчиков, учет энергоресурсов, управление освещением и умные домофоны, способные звонить пользователю на смартфон и раздавать wi-fi во дворе. Эти smart-решения уже широко внедряются в Санкт-Петербурге и станут частью концепции «Умный регион» на территории Свердловской области.

По материалам портала Energybase



