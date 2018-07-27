«АСТИН» ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ НА ТЕХСОВЕТЕ ГАЗПРОМА

Холдинг ASTIN BGM Group принял участие в Техническом совете в г. Хабаровске на базе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». На Техсовете присутствовали руководители газораспределительных организаций всех служб, участков, подразделений, рассматривались планы применения оборудования производства ООО «Астин» на объектах газового хозяйства:
- Газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ, в исполнении (шкафные, на раме, блочные) на базе регуляторов производства СП «Термобрест» ООО;
- Газорегуляторных установок ГРУ, различной пропускной способностью на базе регуляторов Pietro Fiorentini и других производителей;
- Газорегуляторных пунктов блочных ГРПБ с различными линиями редуцирования, (рабочих резервных с автоматическим переключением) на базе регуляторов Pietro Fiorentini;
- Газовые фланцевые краны серии Кш.Ф: Ду 20 .. Ду 100мм.
Техсовет, проведенный в «Газпром газораспределение Дальний Восток», стал площадкой для обмена опытом и знаниями, укрепил связи для длительного сотрудничества.
По материалам пресс-службы ООО «Астин Груп»