Транснефть получила свидетельство на новые товарные знаки

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарные знаки, символизирующие оригинальный облик и название нового головного офиса ПАО «Транснефть» в г. Москве – башню «Эволюция». Роспатентом были зарегистрированы словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки (№№ 659212, 659984, 659985, 660011, 661809, 662186) для различных классов товаров и услуг, в том числе, предназначенных для индивидуализации сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу ПАО «Транснефть».

Регистрация новых товарных знаков позволит владельцу здания - ПАО «Транснефть» - предотвратить недобросовестную конкуренцию, а также несанкционированное использование третьими лицами в рекламных и иных целях облик башни «Эволюция» - символа инновационной деятельности компании.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



