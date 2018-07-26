Цифровые технологии способствуют устойчивому развитию «Газпрома»

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о состоянии и перспективах работы по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром». Было отмечено, что передовые цифровые технологии — один из важнейших инструментов развития мировой экономики. Их внедрение вносит огромный вклад в развитие производств и бизнес-процессов, повышение эффективности корпоративного управления, укрепление рыночных позиций компаний разных отраслей промышленности.

«Газпром» в январе 2008 года принял Стратегию информатизации, направленную на повышение прозрачности и эффективности деятельности, совершенствование качества корпоративного управления и устойчивое развитие компании. Документ определяет перечень мероприятий по созданию и внедрению в головной компании и дочерних организациях информационных технологий (ИТ), учитывающих лучшие мировые практики. Ежегодно в компании утверждается актуальный план реализации ИТ-проектов, проводится регулярный мониторинг сроков и оценка качества их исполнения, на всех этапах осуществляется строгий контроль над затратами.

Благодаря последовательной реализации Стратегии информатизации, к настоящему моменту в «Газпроме» создано и успешно функционирует Единое информационное пространство (ЕИП). Оно представляет собой 38 информационно-управляющих систем, которые были внедрены в головной компании и ряде дочерних обществ и позволили автоматизировать наиболее значимые бизнес-процессы. Создано Корпоративное хранилище данных на базе ключевых показателей эффективности. Хранилище обладает широкими возможностями мониторинга и анализа эффективности деятельности Группы «Газпром» и предназначено для поддержки принятия управленческих решений руководством компании. Построен высокопроизводительный Центр обработки данных, отвечающий самым жестким требованиям к информационной безопасности, где сконцентрированы вычислительные мощности «Газпрома».

В результате создана интегрированная информационная среда для совместной работы более 79 тысяч специалистов головной компании и ряда дочерних организаций. Заложен мощный фундамент для дальнейшего повышения эффективности корпоративного управления.

В конце 2017 года в «Газпроме» была утверждена Комплексная целевая программа развития единого информационного пространства Группы «Газпром» на период 2018–2022 годов. Ее основные целевые ориентиры — внедрение автоматизированных решений на всех уровнях управления Группой и эволюция возможностей ЕИП, соответствующая современным тенденциям перехода к цифровой экономике.

В основу программы заложены три основных принципа: интегрированность, инновационность, импортозамещение. Речь идет о применении передовых ИТ-решений, обеспечивающих максимальную интеграцию информационно-управляющих систем и синергетический эффект для бизнеса «Газпрома». Предпочтение при прочих необходимых функциональных возможностях отдается отечественным разработкам.

Программа содержит перечень мероприятий, направленных, в частности, на повышение эффективности операционной, инвестиционной и сбытовой деятельности, управления финансами.

Особое внимание уделено ИТ-обеспечению управления производством. Так, предусмотрена комплексная автоматизация производственного учета и планирования, создание виртуального единого хранилища данных, в которое в режиме реального времени будет поступать информация с производственных объектов о режимах работы и состоянии оборудования. Действующие автоматизированные системы управления технологическими процессами дочерних обществ планируется интегрировать в ЕИП Группы «Газпром». Также будут внедрены инструменты мониторинга, моделирования и прогнозирования технического состояния производственных активов.

Большие возможности для перехода на качественно новый уровень управления производственной деятельностью даст использование элементов перспективной модели управления предприятием (концепция «Индустрия 4.0»). Так, планируется с помощью мощных вычислительных ресурсов и программной платформы для обработки больших объемов данных создавать цифровые модели действующих производственных объектов («цифровые двойники»).

Правлению поручено продолжить работу по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».

По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»



