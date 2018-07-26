Danfoss снял с производства клапаны RLV-KD

Компания «Данфосс» прекратила выпуск запорно-присоединительного клапана RLV-KD. Его заменит универсальная арматура типа RLV-K с аналогичным функционалом. Модель RLV-K, как и снятая с производства серия, предназначена для подключения отопительных приборов к горизонтальным двухтрубным системам водяного отопления. Заводская настройка обеспечивает 100%-ное затекание теплоносителя в радиатор. Гарнитура также имеет дополнительную возможность применения к однотрубной разводке, для этого достаточно открыть затвор байпаса.

Устройство RLV-K позволяет отключить отопительный прибор для его демонтажа и технического обслуживания без опорожнения системы отопления. Дополнительная опция для дренажа – специальный спускной кран.

При монтаже клапан соединяют с медными, полимерными или металлополимерными трубами с помощью уплотнительных фитингов. Присоединение к радиаторам с внутренней или наружной резьбой обеспечивают самоуплотняющиеся переходники.

После распродажи остатков будет произведена автозамена кодов:

RLV-KD RLV-K 003L0240 003L0280 003L0241 003L0281 003L0242 003L0282 003L0243 003L0283

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



