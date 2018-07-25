ВОДОПРИБОР ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ C МИФИ

Завод Водоприбор заключил соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров с «Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». По предложению руководства Завода Водоприбор на базе Университета будет проводиться переподготовка и повышение квалификации специалистов Завода с высшим и средним профессиональным образованием по нескольким направлениям, включая «Приборостроение» и «Ядерная физика и технологии». Студенты Университета получили возможность проходить практику в стенах Завода, выполнять работы по дипломному проектированию и проведению исследовательских работ. Одним из основных аспектов взаимодействия будет также использование материально-технической базы Завода Водоприбор при осуществлении научно-технического сотрудничества с Университетом.

Будут реализованы проекты по целому ряду направлений, включая:

* совместные исследования в области разработки универсальной системы балансировки турбинок расходомеров;

* разработка методик ресурсных испытаний расходомерных устройств.

По материалам пресс-службы Завод «Водоприбор»



