В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТГРУЗИЛИ ПЕРВОЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное отгрузке первой единицы спиральновитого теплообменного оборудования, которое произведено в России для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В мероприятии приняли участие начальник Департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов, Генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игорь Афанасьев, Главный исполнительный директор ООО «Линде Силовые машины» Кристоф Зеехольцер и Управляющий директор Linde AG Джон ван дер Вельден.

Это самое современное спиральновитое оборудование для объектов нефтегазовой отрасли, производство которого впервые локализовано в России — на площадке ПАО «Силовые машины».

Спиральновитой теплообменный аппарат изготовлен с применением отечественных комплектующих и материалов. Он имеет уникальную конструкцию, разработанную Linde AG. Оборудование выдерживает перепады температур до 400 градусов по Цельсию и обеспечивает более эффективный теплообмен при значительном снижении металлоемкости в сравнении с аппаратами традиционных конструкций.

Аппарат предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси и станет одной из основных составляющих технологической цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ.

Спиральновитой теплообменник будет доставлен на площадку завода, где начат монтаж основного технологического оборудования. Всего для Амурского ГПЗ будет произведено три таких аппарата.

По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»



