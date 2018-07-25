EUROFLY — ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВКИ

В этой статье пойдёт речь о достоинствах и нюансах использования дискового запорного клапана Eurofl y и пружинного обратного клапана Euroblock с функцией регулировки.

Особенность запорных дисковых клапанов Eurofly — их запатентованная конструкция. Рабочий элемент клапана представляет собой диск из высокотехнологичного термостойкого полимера PEI — материала, по прочности не уступающего латуни и не вступающего в химические реакции с рабочими средами. Положение диска внутри корпуса можно не просто регулировать, но и фиксировать, что позволяет использовать клапан и как запорную арматуру, и как регулирующий расход узел. Благодаря своей конструкции клапан лишён ряда недостатков, характерных для шаровых кранов и для задвижек. Строение Eurofly допускает движение жидкости в любом направлении. В открытом состоянии клапан сохраняет большой проход для протока жидкости и не создаёт значительного гидравлического сопротивления. В отличие от вентильных регулирующих клапанов, Eurofly можно быстро открыть или закрыть одним поворотом на 90°. При этом не стоит опасаться возникновения гидроудара, так как по мере поворота диска расход через клапан изменяется плавно.

Кроме того, модели линейки отличаются надёжностью в эксплуатации. В клапане нет полостей, в которых могла бы оставаться жидкость, что ставит заслон развитию бактерий в застойной воде и исключает замерзание. Eurofly также не подвержен «прикипанию» и устойчив к образованию отложений. Все эти особенности конструкции вместе с качественным уплотнением диска и сальникового механизма увеличивают срок службы клапана в десять раз.

В линейке представлены краны Eurofly с различными присоединениями. Отдельно отметим подключение клапана Eurofly, снабжённого накидной гайкой, что позволяет использовать кран в системе отопления. Но не стоит ограничивать сферу применения крана только ей. Eurofly можно использовать в горячем и холодном водоснабжении, в садовой технике.

Конструкция кранов Eurofly и материалы, из которых выполнены ключевые элементы, позволяют исключить заклинивание крана. Возможность регулировки позволяет эффективно использовать кран в системах отопления как частных, так и многоквартирных домов. В процессе производства клапанов использованы дополнительные обработки внутренней поверхности, избавляющие кран от никелевого покрытия, что даёт возможность использовать кран совместно с питьевой водой. Особенный полимер, из которого сделан внутренний дисковый элемент, не подвержен коррозии, что позволяет крану служить долго и надёжно.

Euroblock — латунные обратные клапаны широкого спектра применения. Для удобства монтажа направление движения воды указано в виде стрелки на корпусе клапана. Инженеры Rubinetterie Bresciane реализовали в моделях линейки Euroblock ряд технологических решений, которые позволили значительно улучшить гидравлические характеристики клапанов.

В частности, золотник клапана имеет не плоскую, а коническую форму, что обеспечивает снижение гидравлического сопротивления клапана. Конструкция Euroblock не прямая — после седла предусмотрено небольшое расширение корпуса. Когда золотник под давлением жидкости открывается, он смещается в эту расширенную камеру. Между краями золотника и стенками корпуса образуется достаточно широкий зазор для свободного протока жидкости, что также способствует улучшению пропускной способности. Кроме того, увеличенный зазор для протока воды снижает риск засорения клапана в ходе эксплуатации.

Клапан успешно устанавливается и работает в системах отопления в частных домах, системах водоснабжения, на входе в квартиру, при монтаже электрических водонагревателей, скважинных насосов и смесителей.

Особенность конструкции в виде конической формы внутренних элементов позволяет уменьшить гидравлические потери в системе, что приводит к возможности устанавливать насосы с меньшим напором. Устройство клапана и лёгкость, с которой открывается клапан, дают возможность эффективно использовать его в любом положении: вертикально или горизонтально. Также низкое давление на открытие приводит к снижению риска гидравлического удара в системе.

По материалам журнала «С.О.К»



