«Связьтранснефть» вводит в эксплуатацию новые системы связи для МНП

В Среднеобском филиале (г. Сургут) АО «Связьтранснефть» введена в эксплуатацию система производственно-технологической связи в зоне ответственности Ноябрьского и Сургутского управлений магистральных нефтепроводов (УМН).

Работы, к которым специалисты приступили в 2016 году, проводились в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта объектов связи АО «Связьтранснефть» на территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Были реконструированы девять пунктов контроля и учета нефти (ПКУ), 11 узлов связи (УС) и построены два новых узла связи - «Куркин» и «Алмазный». Названия объектам были даны в честь ветеранов труда Среднеобского производственно-технического управления связи. Первый - по фамилии инженера связи, стоявшего у истоков создания Ноябрьского цеха электросвязи, Виктора Владимировича Куркина. Второй - по имени бывшего начальника Ноябрьского цеха Алмаза Тагировича Хусаинова.

В ходе реконструкции была увеличена и расширена пропускная способность каналов связи на трех участках магистральных нефтепроводов Тарасовское - Муравленковское, Холмогоры - Западный Сургут, Холмогоры - Клин. Введена в эксплуатацию подвижная радиосвязь стандарта TETRA, смонтировано 11 базовых станций MTS-4, две базовые станции MTS-2.

При организации первичной сети передачи данных было использовано российское оборудование «Микран». На объектах Ноябрьского цеха электросвязи проведено разделение телефонных сетей на сети общего пользования и выделенные, запущены новые телефонные станции ASTRA.

Данные мероприятия позволили создать уверенную зону покрытия связью на всем протяжении нефтепроводов Ноябрьского и Сургутского УМН АО «Транснефть – Сибирь».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



