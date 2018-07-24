В самом энергоэффективном российском ЦОД установлено оборудование GRUNDFOS

В подмосковном Лыткарино введен в эксплуатацию первый в России «зелёный» коммерческий центр обработки данных (ЦОД) AVANTAGE. Новый ЦОД не только отличается рекордной энергоэффективностью, но и является одним из трёх наиболее крупных и надёжных в стране. Его ёмкость составляет 2240 серверных стоек, а уровень надёжности соответствует категории Tier III. Это значит, что data-центр не нужно останавливать для ремонта и профилактических работ. Чтобы добиться эффективной работы системы охлаждения при минимальных затратах электроэнергии, проектировщики ЦОД AVANTAGE использовали инновационные технические решения, в том числе насосное оборудование GRUNDFOS.

Комплекс зданий центра расположился на охраняемой территории площадью три гектара, имеющей несколько контуров безопасности. Помимо административного корпуса и энергоцентра здесь находятся 16 серверных залов, каждый из которых содержит 140 аппаратных стоек мощностью до 5 кВт, занимающих площадь 400 м2. Работоспособность и производительность серверного оборудования обеспечивают прецизионные кондиционеры с водяным теплообменом, способные поддерживать температуру с точностью до 1 °C и относительную влажность воздуха с точностью до 2%. В каждом из 16-ти аппаратных залов установлено по восемь таких кондиционеров, работающих с резервированием по схеме «7+1».

Суммарная производительность системы охлаждения достигает 11,5 МВт. Её работу обеспечивают девять чиллеров повышенной энергоэффективности с водяным охлаждением конденсатора. За подачу и перекачивание воды в системах водоснабжения и охлаждения комплекса отвечают 36 консольно-моноблочных одноступенчатых насоса GRUNDFOS NB большой мощности.

На объекте установлено 18 насосов NB100-200/181 производительностью 284 м3/ч и столько же насосов NB 150-400/343, обеспечивающих расход 389 м3/ч. Выбор оборудования GRUNDFOS обусловлен его высокой надёжностью и эффективностью. «На данном объекте, помимо насосов в стандартной комплектации, обеспечивающих работу вспомогательного оборудования, в контурах холодоснабжения были использованы консольно-моноблочные насосы с электродвигателями повышенной энергоэффективности, в том числе в специальном исполнении с изолированными подшипниками и особыми уплотнениями, рассчитанными на эксплуатацию в контурах с гликолевым хладагентом», – рассказывает Алексей Тихонов, технический директор компании «Гидросеть», осуществлявшей поставку оборудования на объект.

Несамовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы GRUNDFOSNB со спиральной направляющей камерой GRUNDFOS NB и асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением работают на большом числе объектов в России и за рубежом, и за многие годы эксплуатации доказали свою высокую надежность. Оборудование разработано в соответствии с требованиями стандарта ISO 5199, а его присоединительные размеры и номинальная мощность соответствуют EN 733 и EN 1092-2. Насосная часть, расположенная на горизонтальном валу электродвигателя, имеет осевой всасывающий патрубок и радиальный напорный патрубок. Моноблочная конструкция насоса обеспечивает возможность демонтажа и замены электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Сильфонное уплотнение выполнено в соответствии с DIN EN 12756.

Первоначальный проект ЦОД AVANTAGE предусматривал систему прямого воздушного охлаждения, где нагретый серверным оборудованием воздух должен был охлаждаться наружным. Однако более детальное моделирование процесса показало, что при круглогодичной эксплуатации эффективнее применить иное решение. Проектировщики системы охлаждения предложили использовать чиллеры с центробежными компрессорами Turbocor, управляемыми частотными преобразователями. В отличие от традиционных спиральных или винтовых компрессоров, они не выдают постоянную производительность, а способны изменять её в диапазоне от 30 до 100%. Зимой и в межсезонье, когда среднесуточная температура уличного воздуха не превышает +7 °C, компрессоры практически не задействуются на полную мощность. В ежегодном цикле такая холодильная машина потребляет на 30 – 50% меньше электроэнергии, чем обычная.

Использование данного решения, энергоэффективного насосного оборудования GRUNDFOS и целого ряда других технических инноваций позволило создать первый в России энергосберегающий центр обработки данных, отвечающий современным отечественным и международным экологическим стандартам. Планируется, что уже в 2018 году он будет выведен на проектную мощность.

По материалам пресс-службы ABOK



