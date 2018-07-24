«ГАЗПРОМ» СОЗДАЛ СИСТЕМУ ОДНОГО ОКНА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

В ПАО «Газпром» функционирует система «одного окна», созданная для облегчения внедрения инновационной продукции, услуг и предложений в Группе «Газпром». Сайт системы «одного окна» обслуживает весь процесс подачи, отслеживания и коммуникации по заявке. Подача заявки на сайте доступна после регистрации в системе. Зарегистрированный пользователь может подать заявку как от себя лично (физического лица), так и в качестве представителя юридического лица. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению и содержать информацию, которую заявитель считает важным сообщить Группе «Газпром» для надлежащей презентации своего предложения. Ответственность за полноту и достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, а также за правильность их оформления, несет заявитель.

Работа системы регламентирована Положением о системе «одного окна» ОАО «Газпром» для внедрения инновационной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства,

рассмотрения инновационных предложений физических и юридических лиц. Вся процедура рассмотрения заявки на внедрение происходит в рамках данного сайта, включая коммуникацию с оператором системы, отслеживание статуса заявки и обмен материалами.

С чего начать?

1. Зарегистрироваться в системе.

2. Ознакомиться с тем, как работает система.

3. Подготовить пакет документов и подать заявку.

Процесс оценки состоит из трех этапов. В случае успешного прохождения этапа заявка направляется на следующий — вплоть до принятия предложения по итогам третьего этапа. На любом этапе заявка может быть отклонена Оператором с указанием причины отказа или отозвана заявителем.

1-й этап — предварительная экспертиза заявки Оператором, в том числе на предмет корректности и достаточности материалов.

2-й этап — предварительная оценка предложения в профильном департаменте ПАО «Газпром».

3-й этап — оценка соответствия в форме, выбранной по итогам второго этапа.

На первом и втором этапах заявитель взаимодействует только с Оператором системы посредством данного сайта, на третьем этапе — с представителем профильного департамента напрямую.

По материалам пресс-службы Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»



