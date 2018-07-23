Яндекс выходит на рынок систем «умного дома»

Компания намерена выпустить в продажу устройство для управления домашними приборами и инженерными системами, которое можно назвать аналогом Google Home. По данным источников СМИ, это произойдет в ноябре.

В частности, система сможет исполнять функции дистанционного пульта от телевизора. Также она сможет собирать данные с установленных в квартире датчиков протечек, открывания дверей, задымления и т. п. и передавать их хозяину с помощью специального мобильного приложения.

Цена устройства ориентировочно составит от 5 до 6 тыс. руб., но к моменту выхода на рынок может быть пересмотрена. По данным «Коммерсанта», выпуск нового устройства в продажу намечен на конец осени. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что розничная цена системы управления «умным домом» от «Яндекса» будет находиться в диапазоне от 10 до 12 тыс. руб.

По материалам журнала «С.О.К»



