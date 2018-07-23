Транснефть завершила плановые ремонтные работы на нефтепроводах Прикамья

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Пермь-ПНОС, Альметьевск-Горький-3, Калтасы – Куйбышев и Байтуган-Елизаветинка. В ремонтных мероприятиях были задействованы специалисты Пермского, Альметьевского, Ромашкинского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье».

Так, в ходе плановой остановки магистрального нефтепровода Калтасы – Куйбышев специалисты предприятия выполнили замену дренажной задвижки на камере пуска средств очистки и диагностики (СОД) и доработку линий утечек магистральных насосных агрегатов(МНА) на НПС-3.

Также на МН «Пермь-ПНОС» была проведена замена подпорного насоса на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь», на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Байтуган» заменено 13 отборов давления.

В рамках плановых работ специалистами Ромашкинского РНУ произведено отключение резервуара для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м от технологических трубопроводов НПС Калейкино для его дальнейшей реконструкции.

Масштабные работы выполнялись с 17 по 19 июля в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье» с целью поддержания надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



