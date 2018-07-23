Группа ПОЛИПЛАСТИК заинтересована в расширении рынка и в улучшении качества питьевой воды

5–7 июня в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялся II Всероссийский водный конгресс. В мероприятии приняли участие 1200 человек из 73 субъектов РФ, представляющих все федеральные округа страны. Работу деловой программы освещали более 100 представителей СМИ, включая государственные телеканалы, крупнейшие общественные, деловые и отраслевые издания. Центральной темой Конгресса стала «Россия на мировом рынке воды: конкурентоспособность, компетенции, инновации».

На выставочной экспозиции мероприятия 25 российских и зарубежных компаний представили современные инновационные решения по очистке, транспортировке и обработке воды во всех отраслях водопользования. В рамках деловой программы Конгресса состоялось 30 тематических секций, круглых столов и панельных дискуссий, по итогам которых были выработаны решения по вопросам технологической модернизации и цифрового развития водохозяйственного комплекса России, проблемам эффективного использования и освоения водных ресурсов, перспективам построения сбалансированного межотраслевого водопользования.

В пленарном заседании «Инвестиции в водопользование: меценатство или бизнес» принял участие член совета директоров Лев Гориловский. Основная тема заседания была посвящена Указу Президента РФ, согласно которому к 2022 году 90% всех услуг в сфере водоснабжения и водоотведения должны оказываться частными компаниями. Дискуссия получилась очень активной и яркой.

Участники пришли к выводу о том, что интерес к концессиям набирает обороты, но это только начало пути и необходимы инструменты и механизмы регулирования. Лев Гориловский пояснил, чем концессия привлекательна для производителей полимерных труб. Задача компании – производить трубы, задачи идти в концессию перед ней никогда не стояло, но как крупному производителю, который постоянно работает над качеством и улучшением характеристик продукции, ей достаточно сложно расширятся, когда ЖКХ находится в тяжелом состоянии. На сегодняшний день потенциал огромный, а «живых» концессий, у которых есть деньги, и которые готовы модернизировать систему ЖКХ, очень мало. ПОЛИПЛАСТИК работает с большинством водоканалов в стране и видит реальную ситуацию. Опираясь на данные объема инвестиций, валовой выручки, можно анализировать количество «живых» концессий и реальное количество денег, которые поступают и поступят в отрасль. Задача Группы – на своем примере показать, как это может работать. ПОЛИПЛАСТИК продает не трубу, а решения, с учетом существующего износа коммунальной инфраструктуры, который в некоторых регионах доходит до 70–80%. Необходимы решения, чтобы помочь ЖКХ выйти из той бездны, в которой оно находится. И дело не в людях – многие МУПы имеют хороших директоров, но не хватает финансирования, и они находятся на тарифообразовании «затраты плюс». С этим они постоянно сталкиваются и не могут выбраться из замкнутого круга. Успешных МУПов не так много. Поэтому необходимо разработать механизмы помощи регионам и сделать предприятия ЖКХ самодостаточными и эффективными.

Для Группы ПОЛИПЛАСТИК концессия не является целью, цель – развитие бизнеса и расширение потенциала. «Мы производим трубы и заинтересованы в росте и развитии рынка и того потенциала, который есть».

В Москве Мосводоканал до 80% проектов реализует с применением полимерных труб и решений, но он до сих пор работает по старым нормативам, современные решения до сих пор не зафиксированы в сводах правил. И это большая третья проблема, которую необходимо решать в первую очередь. Вопрос концессий вызвал огромный интерес и обсуждения, по мнению Елены Довлатовой, директора РАВВ «это была одна из самых активных сессий в рамках форума, и требует дальнейшего обсуждения и серьезных действий всех заинтересованных участников, а это и государство, и частные компании».

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения со всеми заинтересованными ведомствами готовит резолюцию II Всероссийского водного конгресса. Итоговый документ с предложениями и рекомендациями будет направлен в профильные органы законодательной и исполнительной власти для дальнейшей проработки и реализации.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



