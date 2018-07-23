СПЛАВ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ИНДИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В рамках действующего договора на поставку арматуры для 3-его и 4-ого блоков АЭС Куданкулам в Индии Корпорацию «Сплав» посетил представитель стороны заказчика для подписания контрольной точки готовности к производству. Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав», отмечает: «В соответствии с нашим вызовом на контрольную точку готовности производства приехал представитель индийской атомной станции. В ходе проверки им были осмотрены наши производственные площади, испытательное и обрабатывающее оборудование, изучена конструкторская и технологическая документация, а также имеющиеся у предприятия лицензии и сертификаты, проверена наша структура и аттестация персонала. Никаких замечаний к предприятию по итогам работы не зафиксировано, индийскую сторону все устроило. Прямо на месте были подписаны необходимые документы о готовности производства к выпуску регулирующих клапанов».

Натарахан Понрах, специалист ИКАЭЛ: «У Корпорации «Сплав» подход к покупателю, без сомнения, фантастический. Проверка документов не заняла много времени, потому что все было очень четко организовано, документация представлена в полном порядке. В

целом, у предприятия есть правильное чувство работы относительно кодов, стандартов, процедур и техники. Что касается модернизации в целом, видно, что предприятие к этому стремится».

Следующий этап — прохождение входного контроля материалов и их испытание для подтверждения возможности изготовления деталей регулирующих клапанов.

Строительство АЭС Куданкулам – масштабный объект экономического сотрудничества между Россией и Индией. Участие МК «Сплав» в качестве поставщика трубопроводной арматуры для возведения 1 ой очереди АЭС началось в 2005 году. За весь период работы для первого и второго очередей блоков станции «Сплав» произвел и отгрузил порядка 14 тыс. единиц арматуры. В 2017 году был подписан первый договор о сотрудничестве для строительства 3-4 блоков. Первая поставка изделий ожидается уже во втором полугодии 2019 года.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



