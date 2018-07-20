В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРИМЕНИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ХОЛОДНОГО ОБЖАТИЯ ТРУБОПРОВОДА

При ремонте подводного перехода (дюкера) под рекой Кузнечиха в Архангельске впервые в России была использована технология холодного обжатия (Rolldown) на трубопроводе диаметром 500 мм. До этого данная технология применялась лишь при восстановлении городских сетей водопровода значительно меньших диаметров.

При восстановлении подземных коммуникаций все более широкое применение находят бестраншейные технологии. Внедрение этих способов ремонта трубопроводов сводит к минимуму строительные издержки и воздействие на окружающую среду. Используя бестраншейные технологии строительства трубопроводов, монтажные организации не портят ландшафт и внешний облик городов.

Подводный переход под рекой Кузнечиха, построенный в 1968 году, является одним из трех дюкеров, снабжающих водой северные районы Архангельска - Соломбалу и Маймаксу. Проведенное в 2016 году обследование показало, что дюкер под рекой Кузнечиханаходится в наихудшем со-стоянии: очищенная водопроводная вода вытекает из множественных свищей, тоннами возвращаясь обратно в реку. По оценкам МУП «Водоканал» г. Архангельска, потери воды в дюкере составляли около 50 м3/час. Поскольку работы по полной замене аварийного подводного перехода были довольно дорогостоящими и требовали много времени, а на период ремонта вся нагрузка легла бы на два других дюкера, тоже находящихся не в лучшем состоянии, было предложено провести санацию дюкера под рекой Кузнечиха путем протяжки полимерной трубы. При этом, учитывая сложность этой задачи, особое внимание уделялось изучению опыта других регионов и выбору подрядчика, имеющего достаточный опыт в проведении подобных работ. В

результате выбор был остановлен на ООО «Комплексные инженерные системы», проводившее санацию дюкеров полиэтиленовыми трубами в Москве, Твери и ряде других городов.

В технологии холодного обжатия (Rolldown) для ремонта существующих трубопроводов используются полиэтиленовые трубы со стандартным значением SDR и наружным диаметром, равным или немного превышающим внутренний диаметр вмещающей трубы. Суть метода заключается в том, что полиэтиленовая труба, предварительно сваренная в плеть, обжимается в специальной установке таким образом, что ее наружный диаметр уменьшается на 7-10%. Сечение обработанной трубы при этом остается круглым, а уменьшенный диаметр сохраняется значительное время, достаточное для того, чтобы подготовить трубу к протяжке. К обжатой полиэтиленовой трубе может применяться стыковая сварка без негативных последствий для восстановления исходного диаметра.

Обжатая полиэтиленовая плеть протягивается внутрь восстанавливае- мого трубопровода обычным способом, при помощи лебедки. Затем внутрь нее подается холодная вода под давлением, благодаря чему труба расширяется до первоначального диа- метра и плотно прилегает к стенкам старого трубопровода.

Реверсия (восстановление исходного диаметра) проводится, как минимум, в течение 12 часов, благодаря чему в материале трубы происходит релаксация внутренних напряжений. Присоединение к действующим секциям трубопровода проводится стандартными способами - посредством сварки, стыковой или муфтовой, или механических (обжимных) фитингов и фланцевых адаптеров.

Диапазон диаметров восстанавливаемых трубопроводов - от 100 до 500 мм, максимальное значение рабочего давления - до 1,6 МПа. При необходимости за одну протяжку может быть восстановлен участок трубопровода длиной до 1,5 км.

Технология Rolldown является до-стойной альтернативой известным спо- собам бестраншейного ремонта трубопроводов и при этом обладает целым рядом преимуществ. Среди них:

- возможность остановки и возобновления процессов обжатия и протяжки в любой момент, без ущерба и проведения дополнительных мероприятий;

- благодаря плотному прижатию полиэтиленовой трубы к внутренней поверхности существующего трубопровода отпадает необходимость в устройстве «неподвижных опор» и проведении дополнительных мероприятий по компенсации линейных расширений трубы в результате сезонных колебаний температуры, отсут- ствует нагрузка на трубопроводную арматуру и фасонные части;

- сечение исходного трубопровода после восстановления уменьшается только на толщину стенки используемой полиэтиленовой трубы, благодаря чему увеличивается или как минимум сохраняется его исходная пропускная способность.

В данном случае при ремонте стального подводного трубопровода диаметром 500 мм была использована двухслойная труба МУЛЬТИПАЙП IISDR17 DN 500. Общая длина ремонтируемого участка от стартового до приемного котлована составила 500 м.

Ремонт дюкера в Архангельске стал важным шагом в демонстрации возможностей технологии Rolldown и ее продвижении в России. Впервые в России эта технология использована для восстановления подводного перехода (до этих пор опыт ее применения ограничивался

восстановлением городских сетей водопровода существенно меньших диаметров). Диаметр трубы - 500 мм - является максимальным для этой технологии, а по длине протяжки этот проект превосходит все реализованные до настоящего времени в России.

Работы по восстановлению подводного перехода были проведены в строгом соответствии с утвержденным графиком, и по их завершении трубопровод был введен в эксплуатацию. С учетом всех преимуществ нового метода восстановления дюкеров и накопленного положительного опыта можно ожидать быстрое освоение технологии Rolldown на множестве других серьезных объектов.

По материалам журнала Watermagazine



