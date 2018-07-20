УралКомплектЭнергоМаш представил продукцию на выставке ИННОПРОМ-2018

С 9 по 12 июля Екатеринбург стал всемирным центром технических инноваций и разработок. Под крышей Екатеринбург ЭКСПО на площади свыше пятидесяти тысяч квадратных метров собрались представители различных направлений индустриальных технологий со всего мира. В течение четырех дней в рамках выставки проходили саммиты и конференции, подписывались контракты, а бренды представляли свои последние разработки.

Специалисты УралКомплектЭнергоМаш также стали участниками выставки, поддержав своих партнеров.

Camozzi. УКЭМ – официальный представитель итальянского бренда по производству пневмооборудования Камоци (системы автоматизации производства и управления оборудованием).

Немецкие производители электроприводов AUMA. На стенде были представлены основные модели приводов управления трубопроводной арматурой, электропривод с изменяемой скоростью AUMA SEVEN и электроприводы SQEx во взрывозащитном исполнении. Все привода отвечают современным технологическим стандартам, обладают высокой производительностью, а управлять приводами можно удаленно благодаря беспроводным технологиям.

Компания SMC. Японский производитель пневматики с широчайшим спектром оборудования для автоматизации арматуры (пневмоцилиндров и поворотных приводов).

По части насосного оборудования на Иннопроме 2018 были представлены европейские партнеры УКЭМ: WILO и GRUNDFOS.

Свои проекты также представил научно-исследовательский и проектный институт «Уралмеханобр», с которым сотрудничает УралКомплектЭнегоМаш. В этом году проектный институт занял часть двухэтажного стенда УГМК, где представил свои наработки и поделился планами на будущее.

По материалам пресс-службы УКЭМ



