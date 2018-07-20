Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за самовольное подключение к трубопроводам

Госдума РФ на заседании в четверг приняла закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к нефте- и газопроводам. Закон дополняет Уголовный кодекс статьей, согласно которой самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за указанные деяния, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо ограничением свободы на срок до 2 лет. Если данное нарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору и в отношении магистральных трубопроводов, то штраф может составить до 200 тыс. рублей, либо виновному грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Ко второму чтению закон был дополнен нормой, по которой, если самовольное подключение повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то виновному в этом лицу может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы. "Повторная врезка в трубопровод - это уже не случайность, это свидетельство прямого умысла и преступного пренебрежения возможными трагическими последствиями, а значит, за это преступление должно быть назначено не административное, а уголовное наказание", - заявил ранее один из авторов законопроекта, депутат Николай Петрунин.

В настоящее время максимальный размер штрафа составляет для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 80 тыс. рублей.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»