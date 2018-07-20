ОМК выбрала поставщика оборудования для создания производства бесшовных труб

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) сообщает, что компания Danieli (Италия) выбрана поставщиком основного оборудования для создания производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК). Проект подразумевает строительство на ВМЗ отделения горячей прокатки, включая линию горячей прокатки, основанную на технологии FQT, а также финишного центра с линией контроля качества, отделки и термообработки. Новое производство позволит предприятию выпускать бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Проектная мощность составит более 500 тыс. тонн труб в год. Объем инвестиций в проект – около 40 млрд рублей. «Мы следуем нашей долгосрочной стратегии и продолжаем развитие комплексного предложения для компаний нефтегазового

сектора, в частности, для добычи углеводородов в постоянно усложняющихся условиях. Реализация проекта позволит нашей компании выйти в новые сегменты рынка, предложить клиентам высококачественную продукцию, которая соответствует самым современным требованиям», — отметил руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.

По материалам пресс-службы ОМК



